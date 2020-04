LECCO – La Rsu dell’Asst Lecco nella ricorrenza della festa del 1 maggio festa dei lavoratori e delle lotte dei lavoratori, ricorda in questo particolare momento dell’emergenza pandemica le rivendicazioni legate alla situazione del personale di tutta Asst Lecco.

Sottolineiamo le nostre innumerevoli iniziative: sciopero 4 ottobre 2019, lettere, incontri, iniziative di protesta per rivendicare la difesa della sanità pubblica e dei suoi operatori che non vogliono eroismi o essere dimenticati per i prossimi anni. Vogliono semplicemente lavorare in sicurezza, non vogliono ammalarsi, vogliono la valorizzazioni della loro professionalità vogliono uno stipendio adeguato alle loro professione, vogliono una sanità pubblica. Vogliamo una sanità pubblica che ritorni ad essere centrale nelle politiche sanitarie regionali e nazionali per servire i cittadini e rispondere al loro bisogno di salute.

Questo 1 Maggio 2020 per i dipendenti della Asst Lecco ha un doppio valore, abbiamo resistito in questi anni ai tagli sulla sanità pubblica e abbiamo subito le conseguenze di una gestione della emergenza Covid-19 con circa 370 dipendenti infetti, ora è il momento di dare sicurezza ai lavoratori e di reinvestire nella sanità pubblica per troppi anni devastata dalle politiche regionali e nazionali.

Vogliono che le istituzioni, i sindaci e i consigli comunali, i consiglieri regionali, gli onorevoli e i partiti e la società civile, i cittadini si ricordino della sanità pubblica non solo nelle emergenze straordinarie.

Vogliamo una sanità pubblica universale e solidale efficiente moderna e diciamo basta alle privatizzazioni e alle esternalizzazioni ad una politica incapace..

Vogliamo un ritorno alla valorizzazione dei servizi territoriali decimati da anni di chiusure scellerate.

Continueremo a lottare per tutti i lavoratori che rappresentiamo come sempre contro una dirigenza che si è dimostrata non all’altezza dei propri compiti.

Ringraziamo i cittadini della loro solidarietà e invitiamo a rispettare le nuove direttive in modo responsabile.

Buon 1 Maggio a tutti i lavoratori.

Rsu Asst Lecco