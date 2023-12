ASST LECCO: 81 BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI

LECCO – Gremita di genitori e figli l’aula magna dell’ospedale Manzoni di Lecco che, proprio la scorsa mattina, ha ospitato la cerimonia di assegnazione degli 81 premi d’incoraggiamento allo studio ai figli dei dipendenti dell’ASST Lecco: sono ben 172 le domande pervenute all’azienda per la partecipazione al bando 2021-2022 e quattro le graduatorie per anno stilate secondo le votazioni ottenute dai giovani beneficiari.

È di 72.900 euro la somma che, grazie alla collaborazione con le Organizzazioni Sindacali del Comparto e della Dirigenza Medica, è stata destinata al sistema di prestazioni finalizziate ad incrementare il benessere individuale e familiare dei dipendenti.

900 euro, quindi, il premio che ogni studente ha ricevuto per l’impegno scolastico dimostrato e il traguardo conquistato: 21 i premi per gli studenti della scuola secondaria di II° livello, 25 a coloro che hanno ottenuto la laurea triennale di I° livello, 26 i premi destinati agli studenti meritevoli della laurea specialista/magistrale e 9, invece, quelli destinati agli studenti a ciclo unico.

“Utilizzerò la somma di denaro per i miei studi futuri”, “A me piacerebbe spenderli per un Erasmus”, “I 900 euro serviranno per aiutarmi a realizzare Il sogno di lavorare a Parigi”: queste sono solo alcune delle dichiarazioni dei giovani ragazzi durante la cerimonia.

“Per l’ATTS di Lecco questa iniziativa, ormai consolidata negli anni, vuole essere un incoraggiamento e un premio per i giovani studenti meritevoli di figli dipendenti – dichiara Paolo Favini, direttore generale ASST Lecco -. È un modo per contribuire allo sviluppo culturale della comunità premiando gli allievi e le allieve che dimostrano capacità, impegno e passione utili a raggiungere risultati di eccellenza”.