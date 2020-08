LECCO – Proseguono gli interventi per la manutenzione degli impianti in galleria lungo la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, nel territorio comunale di Lecco.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, a partire da lunedì 24 agosto e fino a venerdì 25 settembre, saranno chiuse al traffico le gallerie “Attraversamento Lecco” e “San Martino” (dal km 55,700 al km 50,650) in direzione Milano, esclusivamente in orario notturno dalle 21 alle 6 del giorno successivo, ad esclusione dei giorni festivi. Il traffico sarà deviato sulla viabilità provinciale con indicazioni sul posto.

