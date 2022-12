LECCO – Da pochi giorni è arrivata agli Istituti Airoldi e Muzzi Onlus di Lecco e oggi ha festeggiato i suoi primi 100 anni. È la signora Alba Rossi, nata a Verona il 3 dicembre 1922, settima di otto fratelli. Vissuta sempre da sola, conducendo una vita autonoma: solo dopo una caduta il mese scorso ha deciso di venire ospite degli Istituti dove, dopo la pensione, ha sempre svolto l’attività di volontaria, dai 53 ai 97 anni.

Oggi si è intrattenuta a lungo con la vicesindaco Simona Piazza, raccontandole dei suoi anni di lavoro alla Fiocchi dei suoi lunghi anni di volontariato, sia all’Airoldi e Muzzi che in parrocchia a Belledo e alla comunità del Gaggio con padre Angelo Cupini. Non a caso l’anno scorso ha festeggiato i suoi 99 anni proprio alla Casa sul Pozzo. La signora Rossi non si è limitata al racconto della sua vita. Alla vicesindaco ha voluto dare anche dei suggerimenti da trasmettere al sindaco, raccomandandogli di essere il sindaco di tutti, italiani e stranieri.

Oggi a festeggiarla alcuni tra i suoi numerosi nipoti, la vicepresidente Rosaria Bonacina e il personale di cura del primo piano della Residenza Bettini.