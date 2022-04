LECCO – Gare pre-pasquali per l’attività di base del G.S. Aurora San Francesco calcio. I Primi Calci 2014 hanno disputato una doppia partita sul campo di casa: una al mattino e una di pomeriggio con l’Aurora Olgiate e gli oratori Lecco Alta. Nuova situazione per i ragazzi sul campo in erba non in perfette condizioni e impegno reso più difficile causa il fastidioso forte vento. Tuttavia buone le giocate dei bimbi con evidenti segni di miglioramento del gioco di squadra.

Gli Esordienti 2009 di mister Roveda hanno giocato e vinto la partita in trasferta contro la Polisportiva Rovinata. Nel primo tempo 3-1 per i padroni di casa. Nel secondo tempo l’Aurora San Francesco segna 4 reti contro 1 della Rovinata così anche per il terzo. Risultato finale Rovinata 1 Aurora SF 2. Grandissima partita dei ragazzi contro una delle squadre più forti del girone, dominata sul piano del gioco e dei gol.

Vittoria in trasferta anche per gli Esordienti 2010 di mister Napolitano contro la Pol. Foppenico per 3-2. Partita giocata molto bene da parte del gruppo, con un notevole possesso palla e tiri in porta fermati da un superlativo portiere di casa. Campo bellissimo che ha permesso di mettere in evidenza delle belle azioni che confermano il progressivo miglioramento dei calciatori in casacca bianco – rossa. Incontro all’insegna del fair play con un ottimo arbitraggio. Risultati tempi: 0-0, 0-0, 4-0. Conquistati 3 punti che permettono alla formazione di salire in classifica e sperare in una tra le prime posizioni per la fine campionato.

Per i Pulcini 2011 ultima di campionato in casa contro la ColicoDerviese, prima in classifica. Probabilmente la migliore difesa del campionato – quella dell’Aurora – contro il migliore attacco per capacità tecnico fisiche. Primo tempo 0-0, secondo tempo 0-1, terzo tempo 0-2. Partita bloccata sulle fasce e a centrocampo dove si combatte su ogni pallone. Idee buone da entrambe le parti che si scontrano con una densità di giocatori un po’ troppo alta per le misure del campo di gioco, i varchi sono troppo sottili e tutti i “pulcini” in campo hanno le possibilità per accorciare e chiudere. Alla fine per a prevalere sono gli ospiti per 1-3.

Gara in casa per i Pulicini Misti 2011-2012 contro il Monte Marenzo. Prima sconfitta con un po’ di rammarico perché l’avversario è stato abile in contropiede e ha sfruttato le occasioni create. I bambini dell’Aurora SF hanno spinto per quasi tutta la partita ma con meno costanza del solito, in un ritmo piuttosto altalenante e avversari che sono riusciti quasi sempre a chiudere gli spazi. Parziali 0-1, 2-0, 0-1. Finale 1-2 per gli ospiti.