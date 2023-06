LECCO – All’Aurosa San Francessco il Torneo organizzato dalla Polisportiva Rovinata 24° memoril Castagna di categoria. In campo i bambini dei Primi Calci 2014 con otto squadre partecipanti: Pol. Rovinata A e B, Lecco Alta, Zanetti, Cavenago, Aurora S.Francesco, Stella Azzurra, Arosio e Valmadrera.

Si è giocato l’intero pomeriggio con due gironi di qualificazione e altrettanti nella fase finale. All’insegna della sportività e con una organizzazione perfetta, si è assistito a delle gare di buon livello. Tutti i bambini si sono divertiti e hanno giocato parecchio in quanto ogni compagine ha disputato un totale di sei gare. Quindi alla fine tutti i bambini erano un po stanchi ma molto felici. A onor di cronaca, senza demerito per nessuno, la competizione è sta vinta, conquistando una bellissima Coppa, dalla squadra dell’Aurora San Francesco che ha vinto cinque gare e pareggiata una. In conclusione dunque una giornata all’insegna dell’amicizia e della sportività.