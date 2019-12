LECCO – Prosegue sempre meglio la stagione sportiva dell’attività di base del G.S. Aurora San Francesco calcio guidata dal responsabile Davide Bonanno. Nel recupero infrasettimanale gli Esordienti misti battono la Futura ’96 che non aveva mai perso una gara per 3-1 (2-0 0-3 4-0 vincendo anche gli shot out) disputando un ottima gara che ha entusiasmato i presenti, dirigenti e l’allenatore Ramaioli. Nel secondo recupero sempre gli Esordienti 2007 e 2008 hanno battuto la compagine femminile della Calcio Lecco per 3-2. Vincendo gli shot out battendo le avversarie per 12-6. Bravi i bambini dell’Aurora che nella serata fredda faticano ad avere la meglio di un Lecco femminile ben disposto in campo e tenace fino alla fine concludendo il primo tempo 0-0. Nel secondo tempo i ragazzi di Ramaioli riescono ad esprimere un gioco migliore vincendo per 2-0 che evidenzia la crescita della squadra. Il terzo tempo però va alle ragazze del Lecco che lo vincono per 0-1.

I Pulcini 2009 allenati da Carlo Roveda vincono contro la Colicoderviese 3-2 ( 2-2 ; 2-1; 2-2) disputando una grandissima partita contro una formazione ben allenata e ben messa in campo e ben disposta fisicamente. La formazione ospite ha sempre reagito recuperando gli svantaggi iniziali, non potendo nulla però nel secondo tempo meritatamente vinto dai bambini dell’Aurora. I ragazzi di viale Turati si sono dimostrati forti fisicamente e ben messi in campo con ottime idee e belle giocate soprattutto da parte di Arrigoni e Khalil. La vittoria è stata ampiamente meritata.

Amichevole per i Pulcini 2010 allenati da mister Vittorio Mazzoleni che hanno disputato un amichevole contro i coetanei dell’A.C. Victoria di Calolzio. La formazione di Mazzoleni, assenti i portieri titolari, presentava in porta Filippo Rota del 2011 che nei quattro tempi da 15′ ha subito solo una rete e si è ampiamente dimostrato all’altezza della situazione. Bene anche Leonardo Sormani difensore proveniente dai Pulcini 2011 che ha realizzato una bella rete giocando senza emozione contro ragazzi di un anno più grandi. Bravi comunque tutti che hanno realizzato belle giocate e ottimi scambi. Bene il centrocampo guidato ed orchestrato da Michele Rasca, Filippo Mori 2011 e Andrea Frigerio, Mattia Picone oltre ad una difesa impenetrabile con Luca Alberti e Niccolò Lettieri sopra tutti. La più bella giocata l’hanno però fatta Bada e Cheik con un bel cross dalla fascia e gol di prima all’angolo basso a sinistra del pur bravo portiere avversario.

Esordio anche dei Piccoli Amici 2013 allenati da Francesco Mazzei e Gigi Anderis che prima “amichevole ufficiale” per i bimbi di 6 anni divertendosi in un triangolare con Molteno e Foppenico.