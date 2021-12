LECCO – Gare di fine fase autunnale per l’attività di base del G.S. AuroraSan Francesco sezione calcio. Sconfitti sia gli Esordienti 2009 in trasferta contro l’Accademia Val San Martino, che i 2010 contro il Missaglia – Maresso in casa. Pareggio per 2-2 dei Pulcini 2011 a Colico contro i padroni di casa della ColicoDerviese. Pareggio sempre per 2-2 in trasferta per i Primi Calci 2013 sul campo di Mandello.

Ultima partita per gli Esordienti 2009 del girone autunnale con una sconfitta in trasferta sul campo dell’Accademia Val San Martino con il seguente risultato: primo tempo 1 -0, secondo 1-4, terzo 1-0. Risultato finale 2-1.

“Nonostante si partecipa a un campionato che c’è una classifica, diciamo formale, in quanto non contempla retrocessioni o promozioni, perdere in maniera alquanto anomala sotto il profilo della prestazione, lascia sempre un certo dispiacere”. Ha commentato a fine gara mister Nando Napolitano. Tutto il gruppo Aurora Esordienti 2010 si è espresso sotto tono e al di sotto delle potenzialità. Gli avversari erano su tutti i palloni, in anticipo e aggressivi così come va interpretato il calcio. Aurora San Francesco – Missaglia Maresso, 1-3.

Ai piedi del Legnone i Pulcini 2011 – 2012 in amichevole con la ColicoDerviese hanno disputato una partita di buon livello. Nonostante il freddo i ragazzi in campo si riscaldano subito disputando una gara molto combattuta. Primo tempo 0-1, secondo tempo 1-0, terzo tempo 0-0. Risultato finale 2-2.

Amichevole contro i 2014 di Carugo per i bambini dei Primi Calci. Disputati 4 tempi da 15′ dove i piccoli dell’ Aurora San Francesco hanno fatto bella figura. Si incomincia a vedere qualche azione con passaggi cercati abbandonando un po’ quell istintivo “tutti addosso alla palla” tipico dell età.

I Pulcini 2013 hanno giocato a Mandello. Partita disputata su un campo difficile dove i ragazzi dell’ Aurora si sono distinti per l’impegno e la tenacia. Da migliorare certamente il fraseggio e il palleggio. Nel complesso: Primo tempo 2-1, secondo tempo 0-1, terzo tempo 1-1. Risultato finale 2-2.