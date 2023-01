LECCO – Nella ripresa dell’attività dopo la pausa natalizia, partita amichevole di Primi Calci 2014 a La Valletta Brianza con il Rovagnate. Un campo sintetico molto bello sul quale i bambini hanno giocato in contemporanea con due squadre: l’Aurora ha giocato per un’ora e mezza ininterrottamente, i piccoli si sono divertiti moltissimo.

Su un totale di otto tempi, i biancorossi ne hanno pareggiati due e vinti sei. A prescindere dal risultato, tutti i ragazzini in campo si sono impegnati, riuscendo a esprimere delle buone giocate anche in spazi ristretti. Nonostante la lunga sosta, non hanno avuto difficoltà a riprendere i ritmi precedenti.

Anche i Pulcini 2012 e 2013 hanno disputato una partita amichevole, con il Lecco Alta, giocata su cinque tempi. I primi tre sono stati giocati su ritmi soddisfacenti da entrambe le formazioni e i bambini dell’Aurora San Francesco ne hanno vinti due.

Poi la sosta natalizia si è fatta un po’ sentire e il quarto e quinto periodo sono stati vinti dalla Lecco Alta per un bel pomeriggio di calcio giovanile.