LECCO – Bilancio più che positivo delle formazioni dell’attività di base dell’ Aurora San Francesco impegnati in casa e fuori dove i bambini in casacca bianco – rossa hanno fatto vedere ottime gare tra tanto divertimento per gli stessi ragazzi, gli allenatori e anche i genitori presenti.

Netta vittoria in trasferta degli Esordienti 2009 nella partita in trasferta contro San Giorgio Molteno. Nel primo tempo 0-2, secondo 0-3, terzo 0-2. Risultato finale Molteno 0 Aurora 3. Ottima prestazione di tutta la squadra con buoni fraseggi di squadra e anche a livello singolo.

Sconfitta di misura per gli Esordienti 2010 nella partita in casa. Giocati quattro tempi con risultati che dimostrano fedelmente l’equilibrio delle squadre: 1-1, 1-2, 1-1, 0-0. Risultato finale 3-4. Avversari con una notevole fisicità e agonismo che hanno messo quasi sempre in difficoltà i ragazzi di casa. “Noi come al solito se avessimo finalizzato diverse azioni che lo meritavano, avremmo comunque ottenuto un diverso risultato. – ha commentato mister Napolitano “Il calcio è affascinante anche perché è imprevedibile, quindi voltiamo pagina e pensiamo alla prossima che sarà il 26 marzo con la Rovinata”

Doppia partita del campionato primaverile per i Primi Calci 2014. Al mattino in trasferta contro una formazione mista maschi e femmine del Tabiago Femminile dove i bimbi dell’Aurora hanno realizzato molte reti, facendo vedere anche buone trame di gioco. Nel pomeriggio in casa contro l’Orat. Oggiono è stata una gara più equilibrata e i bianco – rossi hanno sofferto un po’ la loro maggior prestazione fisica degli avversari.

I Pulcini misti 2011e 2012 sono stati ospiti della polisportiva Futura 96. Partita vivace, in cui l’Aurora subito per alcuni tratti subisce la pressione avversaria, pressione che comunque i bianco – rossi hanno ben gestito realizzando la rete in quasi tutte le occasioni che sono state create. Parziali di 0-3, 0-1, 1-1 e 1-1. La squadra si è confermata solida e coesa, buono lo spirito quando nelle azioni difensive. Bravi i bambini della Futura che ha cercato fino alla fine di mettere in difficoltà la formazione dell’Aurora San Francesco.

I Pulcini 2013, sabato mattina amichevole a Rovagnate su campo a 7 in una gara disputata su quattro tempi. Il Rovagnate più forti fisicamente e impostato meglio nel gioco. Risultato 3-2, 5-1, 5-2, 4-4 nell’ultimo tempo.

Nel pomeriggio partita di campionato a nel rione di Castello contro la Zanetti in una gara a 5 disputata su tre tempi.

Risultati 4-2, 3-2, 6-0 vint tre tempi su tre con una buona prestazione dei ragazzi.