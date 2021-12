LECCO – Nel fine settimana il G.S. Aurora San Francesco raccoglie solo una sola vittoria grazie agli Esordienti 2009 allenati da Carlo Roveda e Claudio Pensotti che battono il buon Foppenico di Calolziocorte in trasferta per 1-2 consolidando il quarto posto. Nulla da fare per gli Esordienti 2010 di mister Nando Napolitano, Domenico Perri, Arturo Lettieri e Massimo Mauri contro la forte BrinzaOlginatese: sconfitti in trasferta per 3-1 e sesto posto in classifica. Perdono anche i Primi Calci 2013 allenati da Vittorio Mazzoleni, Vittorio Frantuma, Roberto Arrigoni e Francesco Mazzei con l’oratorio Zanetti di Castello di Lecco per 3-0 sempre fuori casa. Concluso il campionato dei Pulcini 2011 con un meritato quarto posto per i bambini di Viale Turati.

Partita fuori casa per gli Esordienti 2009, a Foppenico, con il primo tempo equilibrato perso per una disattenzione su calcio d angolo. L’Aurora si rifà nel secondo e terzo tempo dominando la gara con una grande prestazione. Da segnalare una tripletta di Diego Roveda con gol di ottima fattura. Risultati: primo tempo 1-0, secondo 0-2, terzo 0-4. Risultato finale a favore dei ragazzi bianco – rossi per 2-1.

Sconfitti gli Esordienti 2010 con la forte BianzaOlginatese per 3-1 in una partita che ha confermato la diversa mentalità delle due squadre. La differenza sostanziale sta nel livello omogeneo dei ragazzi, conseguenza di una accurata selezione. La sfida quindi con squadre che hanno queste caratteristiche risulta impari, penalizzando chi invece ha altri obbiettivi che sicuramente, sotto l’aspetto sociale, dà diversi ma forse migliori risultati.

Il primo tempo si è concluso in parità, secondo perso come pure il terzo. La gara si è giocata su un campo sintetico nuovo e bello, incontro piacevole anche sotto il profilo dello spettacolo. “Pecchiamo molto in fase di finalizzazione – ha commentato mister Napolitano – loro invece hanno sfruttato molto bene le occasioni da gol. Una nostra lacuna che accentua le differenze in campo è la carenza di aggressività sportiva e fisicità. Stiamo lavorando su queste specificità, speriamo di migliorare nel prosieguo”.

Perdono anche i Primi Calci 2013 nell’incontro con l’oratorio Zanetti di Castello. Squadra di pari valori e capacità ma l’Aurora San Francesco risulta troppo distratta e non sempre efficace negli interventi. Quattro i tempi disputati, i primi tre a favore della Zanetti 4-3, 2-1, 3-0. Nell’ultimo ragazzi in bianco – rosso portano a casa un buon 0-5.