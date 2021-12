LECCO – Per il Gs Aurora San Francesco attività di base si conclude l’anno 2021 con le ultime gare di campionato e amichevoli e con le tradizionali e conviviali molto gradite feste di Natale tra allenatori e giocatori. A Cortenova l’ultima partita disputata dai Primi Calci 2013 allenati da Vittorio Mazzoleni, Vittorio Frantuma, Roberto Arrigoni e Francesco Mazzei dove in un clima gelido i bambini hanno giocato più di un’ora tutti contemporaneamente sul nuovo sintetico della società valsassinese. Disputati tre tempi. Nel primo 4-3 a favore dell’Aurora, nel secondo 6-5 per il Cortenova e nel terzo 4-4.

Anche per gli Esordienti 2009 di mister Carlo Roveda, Claudio Pensotti, Massimo Vanossi e Paolo Piveri ultime due amichevoli a Valmadrera e Colico. A Valmadrera la gara con la locale squadra si è conclusa con i seguenti risultati: primo tempo 0-0, secondo 1-0, terzo 0-2, risultato finale 2-2. Buona partita di tutta la squadra giocata su un campo stupendo. Nella seconda amichevole giocata con la ColicoDerviese contro una squadra di alto livello, nel primo tempo 1-2, secondo tempo 3-1, terzo 1-3, quarto tempo 1-1. Risultato finale 2-3 per l’Aurora. Da segnalare l’ottima partita di Francesco Vitari, classe 2010.

