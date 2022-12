LECCO – Per la prima volta i bambini della Scuola Calcio nati 2016 e nel 2017 hanno giocato una gara contro la Polisportiva Rovinata sul terreno casalingo. Si sono giocate delle multi partite di tre contro tre facendo girare tutti i piccoli in modo da coinvolgerli indipendentemente dalle capacità e dalla preparazione dei singoli. I ragazzini ovviamente si sono divertiti tantissimo, è stato proprio un bel pomeriggio giocando allo sport che amano tanto.

Gli Esordienti 2011 sono stati ospiti della Calcio Lecco 2012 sul sintetico di Sala al Barro. Partita difficile ma affrontata con una sempre maggiore consapevolezza e ordine del modo di stare in campo anche con formazioni di un certo spessore. I ragazzi dell’Aurora giocano una partita vera, all’inizio con il Lecco in manovra nella sua metà campo e i biancorossi ordinati a disinnescare inserimenti, lanci o aggiramenti. Poi la gara si stabilizza e l’Aurora sale a centrocampo senza correre veri pericoli anzi si cerca di trovare il modo di sfondare ma senza avere il tempo di portare su le ali. Il primo tempo si conclude 0-0. Nel secondo tempo è il Lecco che attacca pericolosamente e da un angolo esce un cross con un tiro che si infila sul secondo palo. Il terzo tempo parte alla grande e l’Aurora con una azione pericolosa, a tu per tu con il portiere, il diagonale sbatte però sul palo. Le squadre se la giocano a viso aperto, con un bel sano agonismo in campo. Verso la fine del terzo tempo i ragazzi biancorossi subiscono un gol di bella fattura, con una gran parata e un bel tiro.

Gli Esordienti 2010 hanno giocato l’ultima gara prima della sosta invernale a Calolziocorte contro il Val San Martino. Partita giocata in contemporanea con la finale mondiale. Comunque primo tempo 0-0, secondo tempo 1-4 e terzo tempo pareggio.