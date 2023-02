LECCO – Gli Esordienti 2010 dell’Aurora San Francesco sono stati impegnati in un amichevole, con inaspettato clima primaverile, con la Polisportiva Rovagnate categoria 2011 a causa di un disguido organizzativo.

La differenza fisica e tecnica è netta ed evidente a favore dei ragazzi dell’Aurora. I biancorossi cercano molto il giro palla e un gioco a tutto campo con cambi di direzione sfruttando lo spazio e la profondità. Sotto questo aspetto, partita sfruttata come allenamento con il risultato senza storia per un bel pomeriggio di sport e divertimento.

Gli Esordienti 2011 sono stati impegnati a Casatenovo con il San Giorgio. Tutti i ragazzi della rosa a disposizione di mister Losi si sono impegnati al massimo e si sono divertiti nei quattro tempi disputati, in un ampio e sconnesso campo in erba – ormai sempre più raro ma che dà la dimensione di una gara vera e un po’ di altri tempi.

I Primi Calci 2014 di mister Napolitano hanno giocato a Molteno/Brongio con un doppio incontro: da una parte con la Pol. San Giorgio e dall’altra triangolare con Valmadrera e Pol. San Giorgio.

In quest’ultimo i ragazzi dell’ Aurora San Francesco hanno vinto tutte le gare meritatamente, giocando un calcio piacevole per l’età e costruendo numerose azioni e finalizzazioni. Nel confronto diretto con una squadra di livello medio-alto su quattro tempi, i biancorossi hanno pareggiato il primo e vinto il secondo tempo, ma perso gli altri due. Prestazione comunque buona, nonostante il rendimento nei due tempi finali, dovuto a stanchezza e a mancanza di concentrazione. In ultima analisi giornata positiva e ulteriori motivazioni per i prossimi allenamenti.

I Primi calci 2015 sono stati impegnati al 9° Memorial “Petralli” di Germanedo. I bambini dell’Aurora San Francesco sono stati poco determinati e concentrati, pur divertendosi nel confronto con le altre quadre in campo.