LECCO – Gli Esordienti 2010 dell’Aurora San Francesco allenati da Michele Mazzoleni, Paolo Frigerio, Luigi Perrucchioni e Arturo Lettieri hanno disputato un importante gara con l’Academy Brianzaolginatese, uno dei settori giovanili più importanti del territorio. Nel primo tempo i ragazzi hanno giocato con testa, grinta, padronanza del campo e degli spazi vincendo 1-0 ma il risultato poteva essere molto più rotondo. Nel secondo tempo con la squadra rivoluzionata in modo da far giocare tutti i componenti della rosa, c’è stata la stessa convinzione e voglia di stare uniti. Un po’ più in sofferenza, ma i giovanissimi biancorossi hanno vinto ancora 1-0. A risultato acquisito, nel terzo tempo con girandola di cambi è un po’ meno concentrazione, hanno ceduto 1-0. “Prestazione complessivamente convincente – ha commentato mister Mazzoleni – e festa finale di gioia negli spogliatoi”.

Gli Esordienti 2011 allenati da Lorenzo Losi e Francesco Ammirata e Andrea Mapelli hanno disputato un’ottima prova giocando sempre a testa alta con una delle formazioni storicamente più ostiche per l’Aurora San Francesco negli ultimi due anni. I biancorossi di viale Turati quest’anno sono molto più pericolosi in attacco e questo ha fatto la differenza a livello di risultato. La prima rete dell’Aurora avviene su una palla recuperata al limite dell’area, scartata laterale fulminea e conclusione in due passi con la palla sotto la traversa. Tutti i reparti sono in palla facendo bene e facendo in modo di essere davvero pericolosi davanti alla porta avversaria e coordinati e chiusi in difesa. “Davvero una bella partita – ha commentato mister Losi – stavolta finita con l’idea che ce la siamo giocata almeno alla pari recriminando su alcune palle che potevamo giocare meglio e concretizzare di più”.

I risultati: primo tempo 1-0, secondo tempo 1-1, terzo tempo 0-3. Quindi pareggio 2-2.

I Pulcini misti 2012 e 2013 hanno giocato contro i pari età della Polisportiva Mandello. I bambini sono scesi in campo con concentrazione e grinta vincendo il primo tempo 1-0. Nella seconda frazione i ragazzini dell’Aurora hanno giocato sempre con tanto impegno vincendo 1-0. Nel terzo tempo i biancorossi segnano anche due reti vincendo 2-0. Grande gioia nei piccoli calciatori che hanno festeggiato disputando un quarto tempo.

Difficile gara dei Pulcini puri 2013 a Foppenico di Calolzio contro avversari molto tosti, smaliziati e forti sia fisicamente che tecnicamente. Senza il portiere titolare la formazione di Vittorio Mazzoleni, Roberto Arrigoni e Vittorio Frantuma ha pareggiato il primo tempo 0-0, perdendo poi il secondo per 4-0 e l’ultimo per 2-1. Un punticino portato a casa, peccato per il terzo tempo perso proprio alla fine. “C’è tanto da lavorare – ha commentato mister Mazzoleni – però si sono visti dei miglioramenti, soprattutto nell’impegno e grinta della difesa”

I Primi Calci 2014 dell’ Aurora allenati da Nando Napolitano, Massimo Mauri e Antonio Pane hanno partecipato a un raggruppamento a Valmadrera con ARS Rovagnate e la società di casa. Ecco le foto:

I Primi Calci 2015 allenati da Gigi Anderis e Paolo Solano hanno giocato ad Arosio contro la Stella Azzura disputando un ottimo incontro. Ecco le foto: