LECCO – I Primi calci 2014 dell’Aurora San Francesco hanno giocato un incontro amichevole con i bimbi della Pol. Rovinata con partite simultanee per la larghezza del campo a 11. L’ultima gara è stata giocata tra i bambini dell’Aurora. I piccoli hanno giocato una bella partita di gioco dimostrando di assimilare i concetti sui quali gli allenatori stanno insistendo parecchio tra cui passare la palla al compagno e tenere le posizioni assegnate evitando il classico “tutti sulla palla”. Il primo caldo si è fatto sentire ma alla fine tutti sono stati felici e contenti.

I Pulcini misti 2011/2012 hanno giocato con la Brianza Olginatese pareggiando per 2-2 disputando una buona partita casalinga contro una squadra forte e organizzata. L’Aurora ha tenuto il campo molto bene, vincendo il primo tempo e pareggiando il secondo. I bambini di casa hanno sofferto un po’ della migliore fisicità degli avversari negli ultimi due tempi, tuttavia risultando sempre grintosi e pericolosi. Ecco i risultati parziali 1-0, 0-0, 0-2.Tra tutti ha spiccato Mohamed il portiere dell’Aurora San Francesco, ottimi salvataggi anche questa settimana.

Invece i Pulcini puri 2011hanno giocato sempre in casa contro il Costamasnaga. I ragazzini sono entrati in campo concentrati e con la mentalità giusta. Gli avversari hanno individualità buone a hanno subito cercato il gol, ma l’Aurora ha chiuso gli spazi e riuscendo a realizzare due gol su tiro di potenza angolati. Nel secondo tempo l’allenatore ha effettuato tanti cambiamenti subendo subito una rete, con l’avversario più aggressivo. Terzo tempo decisivo dove i bambini in bianco rosso hanno saputo tenere la palla lontano dall’area e l’attaccante dell’Aurora realizza l’unica occasione.

Sabato difficoltoso per i Primi Calci 2013 con due gare: una esterna con il Monte Marenzo e una in casa con la BrianzaOlginatese che hanno messo in difficoltà i bambini dell’Aurora San Francesco. L’impegno non basta e molto c’è ancora da migliorare per i piccoli giocatori. Da migliorare il concetto di essere squadra, I risultati: Monte Marenzo-Aurora 1-0 1-0 3-3 3-0 finale 4-1 e Aurora-Brianza Olginate 1-3 1-6 2-3 finale 0-3.

Gli Esordienti 2009 vincono disputando una bella partita in trasferta contro l’Oratorio Zanetti di Castello di Lecco. Nel primo tempo 0-5 per i ragazzi dell’Aurora San Francesco. Nel secondo tempo 1-4 e nel terzo tempo 0-2, risultato finale Zanetti 0 Aurora 3. Bella vittoria e ottima prestazione da parte di tutti i ragazzi di mister Roveda.

Continua la fase negativa per gli Esordienti 2010 di mister Napolitano nonostante l’impegno dei ragazzi. Su quattro tempi la squadra in bianco rosso perde 3-1 contro degli avversari che si dimostrano un bel gruppo. I giovanissimi dell’ Aurora pur creando moltissime occasioni da gol, come sta succedendo spesso ultimamente, non riescono a finalizzare. È comunque una sconfitta che lascia un po’ di amarezza proprio perché c’erano tutti i presupposti per far bene.