LECCO – Gli Esordienti 2010 dell’Aurora San Francesco, dopo tre vittorie consecutive, hanno affrontato nel super derby cittadino i pari età della Calcio Lecco 1912.

I ragazzi biancorossi partono bene e mostrano coraggio, grinta, organizzazione e anche buona qualità. Vanno meritatamente in vantaggio e le sensazioni per la gara sono buone. Purtroppo un pareggio un po’ casuale del Lecco e una rete spettacolare all’ultimo secondo sconfiggono l’Aurora per 1-2 nel primo tempo. Nel secondo e nel terzo tempo l’Aurora San Francesco non riesce a replicare quanto di buono, anzi di ottimo, fatto nel primo tempo. Alla fine vince con merito il Lecco ma i preadolescenti dell’Aurora hanno giocato con orgoglio e passione. E questo è il bello del calcio.

Gli Esordienti 2011 erano impegnati in casa contro gli amici della ColicoDerviese. L’Aurora, di fronte a una squadra che ha lottato con più grinta e impegno per tutta la durata della partita, ha evidenziato che c’è ancora da lavorare. Solo nella seconda metà del terzo tempo i biancorossi hanno avuto più ordine e fisionomia, da lì è scaturita anche l’unica rete realizzata dai padroni di casa. L’Aurora San Francesco ha provato diverse soluzioni offensive per cercare di non essere legati a una unica fotografia di squadra ma le soluzioni non sono state sempre efficaci. Ecco i risultati dei tempi: 0-1, 0-6, 1-3.

Nel raggruppamento dei Pulcini 2014 che si è svolto a Cortenova nella prima partita contro i padroni di casa i bambini dell’Aurora hanno fatto una bella partita ma con tanto ancora da migliorare. Il risultato finale va in favore del Cortenova, Qualche rammarico per le tante occasioni perse sotto porta. Nella seconda gara con il San Giorgio di Molteno, squadra di tutto rispetto, il carattere dell’Aurora è venuto fuori alla grande, riuscendo a pareggiare la partita.

I Pulcini 2013 hanno giocato in una partita serale con la Polisportiva Rovinata, squadra cittadina di alto livello che l’Aurora San Francesco ha affrontato con gli effettivi contati. Nel primo tempo 5-0; secondo tempo 3-1 da segnalare gran gol di Mattia; mentre nel terzo tempo 5-0. Tutto a favore della squadra di Germanedo.