LECCO – Ottimo risultato per gli Esordienti del 2009 di mister Carlo Roveda che hanno vinto il mini torneo Fair Play organizzato a fine stagione della F.I.G.C lecchese dopo l’allentamento delle restrizioni legate alla prevenzione del Covid-19. In campo le squadre dei pari età del San Giorgio Molteno C e Futura ’96. I ragazzi di Roveda e dei collaboratori Claudio Pensotti e Paolo Peveri nella prima partita hanno sconfitto con il Molteno 3 – 0. Primo tempo 0 – 1, secondo 0 – 2 e terzo 1 – 2. Buona prestazione dei rossi di Viale Turati, mattatori di giornata Cinnante con 3 goal e Roveda con 2 goal.

Nella seconda gara giocata sul campo di casa di Viale Turati, l’Aurora San Francesco ha sconfitto per 3 – 2 con i seguenti parziali: primo tempo 0 a 0, secondo tempo 0 a 0 e terzo tempo 2 a 1. Buona partita di tutta la squadra contro una discreta formazione della Futura. Doppietta di Diego Roveda con secondo goal da incorniciare.