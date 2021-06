LECCO – Partita amichevole di fine stagione tra il gruppo Esordienti a 9 dell’Aurora San Francesco 2008 e la formazione degli Oratori Lecco Alta del 2009. La gara si è giocata sui tre tempi da 25 minuti sul terreno di casa di Viale Turati. La squadra ospite, pur essendo composta da ragazzi più piccoli di un anno, ha dimostrato di non temere la migliore prestanza fisica dei padroni di casa cercando il gioco palla a terra e lottando su ogni pallone.

La formazione di casa ha provato diverse formazioni inedite in vista del campionato Giovanissimi del prossimo anno; ha cercato di mettere in pratica e riuscendo, per buona parte della gara, a sfruttare le fasce anche se c’è ancora tanto da migliorare. Risultato che non interessa, dato che l’importanza della partita era relativa, era la ricerca del gioco con palla a terra provando gli schemi.