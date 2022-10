LECCO – Un inizio di stagione che promette bene per i Piccoli Amici 2014 dell’ Aurora San Francesco. La squadra di bambini allenata da Nando Napolitano, Massimo Mauri, Antonio Pane si è aggiudicata la 2ª edizione del Torneo Mazzitelli Francesco a.m. di categoria organizzato dalla Polisportiva Rovinata che fa capo al rione lecchese di Germanedo. Il torneo è iniziato alle 17 presso il campo sportivo di Via Celestino Ferrario ed è terminato alle 20. Francesco Mazzitelli è deceduto a 66 anni ad aprile 2020 a causa della pandemia da coronavirus all’Ospedale Manzoni e risiedeva nel Rione di Germanedo dove vivono la moglie e i tre figli. Grande tifoso della locale squadra della Pol. Rovinata i tanti amici lo hanno voluto ricordare con il torneo a lui dedicato che dure ben sette giornate di calcio giovanile del territorio dagli Esordienti, ai Pulcini, ai Primi Calci, ai Piccoli Amici.

Nella prima partita con il Lecco Alta l’Aurora San Francesco ha vinto 8-1, nella seconda gara con i padroni di casa della Rovinata Rossa i bambini bianco – rossi hanno vinto 5-2, terza partita sempre con Rovinata Rossa pareggio 2-2, mentre nella quarta partita con il Costamasnaga, vittoria 3.2. Quindi un primo posto meritatissimo con entusiasmo finale alle stelle per i piccoli della società di Viale Turati.

“Ma a prescindere dal risultato, ciò che ci ha dato maggior soddisfazione, – spiega mister Napolitano – è stato il bel gioco costante che i bambini hanno espresso in campo. Piacevoli fraseggi, e tanto agonismo nonostante l’età. Tenendo bene la posizione in campo e con passaggi rasoterra, costruivano tantissime occasioni da gol. Tutto il gruppo ha espresso una buona prestazione. Può sembrare strano dare certi giudizi a bambini così piccoli, però questa volta, lo meritano e speriamo che anche in seguito tutto il gruppo, anche chi oggi non era presente, possa continuare nei miglioramenti”.

I Primi Calci 2014 della Pol. Rovinata