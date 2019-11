LECCO – Nel fine settimana in cui la pioggia non ha dato tregua, i Pulcini 2011 dell’Aurora San Francesco hanno disputato un quadrangolare con l’A.C.Victoria, il San Zeno e il Lecco Alta. Giornata molto positiva per i piccoli della società di viale Turati. Nella prima partita con il San Zeno vittoria per 13-0. I bambini hanno giocato un buon calcio facendo girare la palla e soprattutto giocando tutti. Sono stati realizzati tanti gol proprio in virtù del buon gioco di squadra. Nella seconda partita con il Victoria, vinta 11-4, è stata confermata la buona intesa calcistica tra bambini in particolare finalizzando le numerose azioni. Terza partita con il Lecco Alta vinta 5-1. Pur essendo più combattuta rispetto alle precedenti, i piccoli dell’Aurora San Francesco hanno dimostrato che ci sono i presupposti per fare delle buone prestazioni.

Vincono a Bellagio i Pulcini 2009 dell’Aurora San Francesco per 3-0 disputando un’ottima partita sul sintetico e sotto la pioggia non subendo neanche un gol e sviluppando un grande gioco di squadra tenendo la palla a terra, costruendo ottime azioni veloci corali realizzando tanti goal. Mercoledì nel recupero infrasettimanale, sempre sotto la pioggia, i bambini hanno ancora vinto contro il Gso Lecco Alta per 3-0. Parziali 4-0, 2-0, 5-1.

Giornata negativa per i Pulcini 2010 sconfitti 3-1 a San Giovanni su un campo pesante dal Gso Lecco Alta. Bene il reparto difensivo che ha tentato di arginare la migliore presenza fisica degli avversari con i portieri impegnati in tante parate decisive. In difficoltà centrocampisti e attaccanti che hanno tentato di sviluppare del buon gioco ma sono stati ben controllati dagli avversari molto più precisi e concludenti dei bambini di viale Turati che non hanno mai impensierito il loro portieri.