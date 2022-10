LECCO – I Pulcini misti 2012 e 2013 della Aurora San Francesco allenati da Mauro Palermo e Salvatore Centineo sono stati sconfitti in trasferta dalla Pol. 2001 di Maggianico e Chiuso, disputando una partita sottotono giocando con poca grinta e concentrazione e molto poco impegno. Nel primo tempo i biancorossi hanno perso 1-0, anche nel secondo 2-0 per i padroni di casa, così anche il terzo tempo perso 1-0. Finale 3- 0 per i rossoblu.

Sconfitta anche per i Pulcini 2013 allenati da Vittorio Mazzoleni, Roberto Arrigoni e Vittorio Frantuma. Gara giocata sul difficile campo della BrianzaOlginatese contro una squadra di pari età ben strutturata e organizzata e su un campo che andava oltre le dimensioni regolamentari. Tante le reti subite in tre tempi andati tutti a favore della formazione di casa.

I Primi Calci 2014 allenati da Nando Napolitano, Massimo Mauri e Antonio Pane hanno giocato un triangolare a Germanedo in casa della Polisportiva Rovinata con squadra di casa e il Luciano Manara. Prima partita con il Manara, su tre tempi da 10′. L’Aurora ha giocato un ottimo primo tempo ottenendo un buon risultato, dopo però i biancorossi hanno subito la squadra di Barzanò che ha vinto i successivi due tempi. Complessivamente soddisfatti gli allenatori della prestazione di tutto rispetto dei loro piccoli calciatori. Con la Rovinata il risultato è stato a favore dell’Aurora San Francesco. “In definitiva quindi, soddisfazione per la prestazione anche se, come sempre – ha commentato mister Napolitano – da questi incontri, ci sono spunti e indicazioni per il lavoro settimanale”.

Domenica ancora i Primi calci 2014 dell’Aurora San Francesco si sono ritrovati sul campo della Polisportiva Foppenico per un raggruppamento di cinque squadre, due della Polisportiva di casa, due della Polisportiva Costamasnaga. Si è giocato tutti insieme nonostante la pioggia battente. Nelle tre gare disputate i bambini sono stati splendidi. Vinte tutte le partite con un impegno e una bravura che alla loro età, ha meravigliato e convinto gli allenatori. Le caratteristiche che più di tutte hanno dato soddisfazione, a prescindere dai risultati, è constatare come i fanciulli riescano a esprimere un calcio corale, come si cercano tra loro e come lottano.