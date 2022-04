LECCO – I Primi Calci 2014 dell’ G.S. AuroraSan Francesco, hanno giocato una bellissima sfida contro l’oratorio Zanetti di Castello. I bambini hanno giocato bene con evidenti miglioramenti dal punto di vista delle realizzazioni e del gioco di squadra. In queste categorie non conta il risultato ma che i piccoli abbiano la possibilità d’imparare a giocare a calcio divertendosi.



I Primi Calci 2013 sono stati impegnati in una doppia sfida. Con il Sala Galbiate in casa l’Aurora ha disputato una buona prestazione con vittoria netta, anche se è da migliorare il gioco di squadra. In trasferta contro il Bianza Olginatese l’Aurora San Francesco ha subito una sconfitta netta contro una delle squadre più forti tecnicamente. I bambini di Viale Turati hanno comunque disputato una prova positiva riuscendo a vincere un tempo e nel quarto, pur perdendo alla fine i piccoli bianco – rossi conducevano per 2-0.

I Pulcini 2011 puri hanno giocato in trasferta con la Pol,Valmadrera. Il campo lungo e largo di Valmadrera contraddistinto da un fondo fantastico si conferma un terreno difficile da espugnare per i bambini dell’Aurora. Le due formazioni danno vita a una partita serrata dove i dettagli hanno contato parecchio. Bel gioco espresso da entrambe le squadre: il Valmadrera più fisico è pronto a concretizzare le occasioni mentre l’Aurora San Francesco si conferma un po’ più tecnica ma meno incisiva nella metà campo avversaria. Vince quindi chi sa concretizzare meglio gli episodi e questo premia il Valmadrera che vince primo e terzo tempo contro il secondo vinto dai bambini bianco rossi.

Gli Esordienti 2010 hanno vinto contro la formazione del Missaglia Maresso B per 2-1. Partita di buon livello, i ragazzi sono entrati in campo molto concentrati, consapevoli che affrontando una squadra in seconda posizione, dovevano mettere in campo impegno e volontà. L’Aurora ha tenuto in mano il gioco e nonostante abbia perso il secondo tempo. Gli avversari non hanno mai messo in difficoltà la determinazione dei ragazzi dell’ Aurora. Il gioco è stato piacevole con tante azioni da parte di entrambe le squadre che hanno usato la giusta aggressività e fisicità era mancata nelle ultime gare. Risultati dei tempi: 2-0, 1-3, 2-0.

Gli Esordienti 2009 hanno giocato una partita casalinga contro il Foppenico. Ottima gara disputata contro una squadra ostica, ben organizzata che ha dato del filo da torcere ai ragazzi di mister Roveda che però hanno saputo rispondere in modo adeguato potando a casa il risultato in modo netto. Nel primo tempo 3-0, secondo tempo 2-1, terzo 3-1. Risultato finale Aurora 3 Foppenico 0.