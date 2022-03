LECCO – Prime gare di campionato e ultime amichevoli per l’attività di base settore calcio del G.S. Aurora San Francesco.

Amichevole per i Primi Calci 2014 a San Giovanni contro la Lecco Alta. Quattro tempi da 12 minuti con sostanziale parità fra le due squadre. Si è trattato di un importante test per iniziare a giocare assieme contro altre squadre per misurare e confrontare la preparazione con le altre squadre in vista del campionato primaverile.

Prima gara di campionato giocata in casa per gli Esordienti 2010 allenati da Nando Napolitano, Domenico Perri, Arturo Lettieri e Massimo Mauri. Con il Lecco Alta, la formazione di Napolitano gioca all’insegna delle occasioni mancate. Incontro svolto su quattro tempi dove i bianco – rossi hanno messo in campo una buona prestazione e creato tante azioni che non sono riusciti a finalizzare. “Sono soddisfatto altresì della tenacia e della volontà che i ragazzi – ha commentato Napolitano -, i miei ragazzi hanno messo in campo con una buona continuità. Si è notato ancora purtroppo, degli errori d’ingenuità in fase difensiva che hanno permesso agli avversari di raggiungere sempre la parità in due tempi. Risultati: Aurora San Francesco – Lecco Alta 1-0, 0-2, 2-2, 1-1. Quindi risultato finale 3-3.

Sconfitta per gli Esordienti 2009 di Carlo Roveda, Claudio Pensotti, Massimo Vanossi e Paolo Piveri nella prima partita del girone primaverile in trasferta sul campo del Rovagnate. Risultati: primo tempo 1-0, secondo 1-0, terzo 0-2 a favore dell’Aurora; risultato finale 2-1per i Rovagnate. A prescindere dal risultato finale prestazione sotto tono da parte di tutto il gruppo.

Amichevole per i Pulcini 2013 che hanno incontrato il Lecco Alta a San Giovanni. Buona prestazione dei bambini alla prima uscita del 2022, con una netta supremazia sia come gioco che come risultato che ha visto i bambini del Viale vittoriosi in tutti e tre i tempi con buone giocate. Risultati: Lecco Alta-Aurora SF 1-3, 0-2, 0-1.

Prima di campionato casalinga per Pulcini 2011 allenati da Michele Scotto e Lorenzo Losi contro la Rovinata. I bambini in campo hanno giocato una partita vera, le squadre erano ben organizzate e attente a non concedere spazi, il campo di gioco è ben coperto e la palla gira bene. La partita si sblocca per gli ospiti dopo due tempi di bel calcio, ma senza reti, al terzo tempo. Risultati: 0-0, 0-0, 0-1 e nel quarto tempo 2-1; partita persa per 3-2 a favore della Rovinata.

Prima di campionato anche per i Pulcini misti 2011-2012 in trasferta con il Val San Martino B. Inizia sul campo a 7 di Vercurago l’avventura anche con la squadra mista dei bambini dell’ Aurora San Francesco. La palla gira sufficientemente bene, gli allenatori hanno il tempo e modo di cambiare anche dei ruoli, fare molto cambi, il clima è molto disteso per la natura della competizione. Bello vedere i saluti fra giocatori e le facce sorridenti di tutti a fine gara. Risultati: 0-5, 0-5 e 0-5; risultato finale 0-3.

RedSpo