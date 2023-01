LECCO – Nel fine settimana i Pulcini 2014 erano impegnati a Villa Vergano con il Sala Galbiate, una compagine di bambini di tutto rispetto, ben messa in campo e con coperture e ripartenza che hanno impegnato non poco i biancorossi. L’Aurora è stata spesso messa in difficoltà, faticando parecchio per contenere il risultato sui quattro tempi effettuati. Solo un tempo pareggiato, gli altri persi anche se con risultati contenuti. I ragazzi biancorossi non hanno giocato come normalmente sanno fare, anche perché gli avversari non lasciavano spazi e quindi noi non riuscivano a sviluppare giocate e finalizzazioni.

I Pulcini 2012 e 2013 hanno disputato una partita casalinga con i pari età del il Sala-Galbiate. Partita difficile contro avversari di buon livello. Quasi sempre la gara è stata in equilibrio tranne in un tempo in cui l’Aurora ha concesso troppo spazio in difesa e di conseguenza ha subito qualche gol di troppo in contropiede.

Anche gli Esordienti 2010 hanno disputato un amichevole contro il Sala Galbiate: squadra ben organizzata, tosta e di buon livello. Nel primo tempo un po’ in sofferenza e sconfitta per 2-0 nonostante qualche clamorosa palla goal mancata. Poi l’Aurora è finalmente entrata in partita pareggiando nel secondo tempo e vincendo il terzo. Ulteriore pareggio nel quarto, con prestazione di qualità e carattere.

Gli Esordienti 2011 hanno giocato in casa anch’essi con il Sala Galbiate. Confronto con squadra fisica e abbastanza tecnica dove entrambe le squadre vanno alla ricerca del giro palla in quasi ogni situazione e pronte a salire subito di giri. L’AuroraSan Francesco dimostra una buona solidità e organizzazione di squadra, capacità di contrastare nel centro del gioco e ripartire velocemente per fare male in verticale. La partita si gioca su fiammate veloci di quelli che sono i giocatori preposti a fare gol. I Risultati dei tempi: 0-1, 1-0 e 0-3. Per ultimo 2-0 per l’Aurora.