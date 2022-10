LECCO – Terza vittoria consecutiva per gli Esordienti 2010 dell’Aurora San Francesco ospiti della ColicoDerviese. Nonostante il caldo fuori stagione per il periodo nel primo tempo i ragazzi di Michele Mazzoleni, Paolo Frigerio, Luigi Perrucchini e Arturo Lettieri entrano precisi concentrati e attenti, mostrando grande solidità e quindi giocando bene ottenendo una meritata vittoria per 3-0. I pari età della ColicoDerviese si confermano squadra tosta, aggressiva e molto ben messa fisicamente. Nel secondo tempo l’Aurora, dopo essere passata in vantaggio, subisce ben 4 gol in 5′ che assegna il tempo ai padroni di casa. Nel terzo e decisivo tempo l’Aurora è brava a tornare in partita e ritrovare lucidità necessaria per vincere tempo e gara in sofferenza per 1-0.

Gli Esordienti 2011 allenati da Lorenzo Losi e Francesco Ammirata, sono stati ospiti del Valmadrera, giocando su un campo grande e bello. Anche se il risultato per i ragazzini dell’Aurora è stato negativo ci sono stati ancora miglioramenti sul piano fisico e del gioco. Il primo tempo sono i biancorossi a spingere di più, pur non creando grossi pericoli alla porta avversaria. I Valmadrera contiene bene e a 1′ dalla fine dall’unico tiro realizzano la rete della vittoria. Nel secondo tempo l’Aurora spinge per vincere la gara aumentando la pressione sugli avversari, ma non riesce a realizzare. Due tre occasioni da gol vengono mancate o ben respinte dal bravo portiere avversario, e si finisce quindi senza reti. Nel terzo tempo il Valmadrera reagisce e l’Aurora, pur tenendo sempre il campo, subisce tre reti in poco tempo. I parziali 1-0, 0-0, 3-0 e 0-1.

I Pulcini 2012 e 2013 hanno giocato in casa contro l’Olgiate Aurora. Nel primo tempo le due squadre hanno giocato in perfetto equilibrio con i bambini concentrati e presenti ma nessuno delle due squadre ha realizzato reti. Nel secondo tempo l’Aurora San Francesco ha perso di misura 4-3 come nella terza frazione per 2-1. “Prestazione buona dei nostri bambini che stanno crescendo e ce la mettono tutta ogni volta – hanno commentato Mauro Palermo, Salvatore Centineo -. Paghiamo alcuni cali di concentrazione e d’intensità. Siamo in una fase di crescita per tutti e piano si arriverà a un gioco più corale”.

Partita casalinga dei Pulcini 2013 contro la ColicoDerviese. Le premesse per vincere la gara non erano buone non avendo a disposizione più cambi da fare nei tre tempi. Nel primo tempo però l’Aurora San Francesco riesce a concludere 1-1 la gara soffrendo un po. Nel secondo tempo 0-3 per l’ottima squadra ospite con i biancorossi in difficoltà. Nel terzo tempo l’AuroraSan Francesco vince 2-0 con una grande prova difensiva. Resta da migliorare tanto il centrocampo con le posizioni e giocate. Da segnalare il primo gol di Elia Colombo e grande gol di freddezza di Martina Pupa nel finale.