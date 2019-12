LECCO – Un fine settimana positivo per il settore giovanile dell’Aurora San Francesco settore calcio. Nel triangolare Pulcini 2011 a San Zeno i bambini di viale Turati allenati da mister Napolitano hanno giocato con i padroni di casa del San Zeno vincendo per 5-0, giocando una buona partita nonostante alcuni errori in difesa. Il risultato poteva essere più numeroso se si considera le tante azioni con tiri in porta di poco fuori o intercettati da un bravo portiere avversario. Nella seconda partita con gli Acquilotti i bambini dell’Aurora San Francesco hanno vinto per 5-3. Questa partita, come evidenzia il risultato, è stata più impegnativa ma ricca di soddisfazioni, gioco e tiri. I bambini in maglia rossa hanno contrastato bene gli avversari intervenendo tempestivamente e ripartendo con passaggi in profondità. I bambini di entrambe le squadre hanno dato vita ad una bella partita giocando con sano agonismo ed entusiasmo.

Una gara difficile per i Pulcini 2010 sul campo della Pol.Rovinata di Gemanedo. Partono bene i bambini di mister Mazzoleni passando in vantaggio ma sono presto raggiunti e superati dagli avversari in maglia bianca. Nella seconda frazione i bambini dell’Aurora San Francesco giocano bene e vincono la partita per 1-0. Nel terzo tempo la due squadre si fronteggiano a viso aperto ma nessuna delle due riesce a prevalere sull’altra per un giusto pareggio per 2-2. Un tempo per uno e un pareggio per una partita ben giocata da entrambe le compagini. Ottima la difesa ma l’attacco dell’Aurora fatica a realizzare reti.

Vincono 3-0 i Pulcini 2009 dell’Aurora San Francesco allenati da Carlo Roveda contro l’Arcadia di Dolzago in trasferta. Primo tempo sottotono da parte dei bambini di viale Turati che comunque hanno vinto 1-0 sfruttando un azione di contropiede. Nel secondo tempo i Pulcini 2009 danno vita ad una buona prestazione con vittoria 2-1. Nel terzo tempo i piccoli dell’Aurora vincono di misura per 3-2. Nel complesso buona prestazione corale ma qualche errore di troppo. Di rilevo i 5 goal di Davide Arrigoni.

Vincono in trasferta contro l’S.L.D.P. Malgrate gli Esordienti dell’Aurora San Francesco per 2-3 giocando un primo tempo e un secondo tempo ottimi per tensione agonistica, voglia di vincere e compattezza concedendo poco all’avversario per altro molto preparato. Nel terzo tempo i ragazzini in maglia rossa cedono agli avversari per un passivo di 4-0 portando a casa comunque la vittoria della gara grazie allo shot out pari perché non disputati. Di rilevo i 4 gol Ryan.

Vittoria per 6-3 per i giovani della Juniores allenata da Andrea Tantardini sul Concorezzo con 2 reti di De Natale, due di Fabrizio, una a testa per Jacopo Riva e Rompani per una gara sempre dominata dall’Aurora San Francesco che ha concesso poco agli avversari nei 90′.