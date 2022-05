LECCO – Ultime gare di campionato per le squadre dell’Aurora San Francesco. I Pulcini misti 2011 e 2012 sono stati impegnati nel confronto con l’Arcadia Dolzago, avversari agguerriti al di là della posizione in classifica. Primo impatto con la partita un po’ leggero da parte dei biancorossi con qualche spazio di troppo lasciato agli avversari che portano alla rete degli avversari. Poi i ragazzi dell’Aurora sono stati in grado di aumentare il livello di gioco e creare diverse occasioni sia su azioni di buona fattura che sulle giocate dei singoli, con goal e diversi pali, in crescendo. Risultati tempi 1-1, 2-1, 4-1 con risultato finale 3-1 in favore dei padroni di casa.

Ultima partita di campionato per gli Esordienti 2010 vinta con l’OSGB Merate con una prestazione di tutto rispetto. Quattro tempi di cui due vinti uno pareggiato e uno perso che hanno permesso ai 2010 dell’ Aurora di prendere gli ultimi tre punti in palio. Soddisfazione dell’allenatore Nando Napolitano della prestazione dei suoi ragazzi, in quanto la squadra ha costruito tante occasioni da gol, frutto di un gioco corale che è il risultato di un costante impegno per migliorare questa caratteristica fondamentale per un gruppo di ragazzi di 11/12 anni. “Personalmente sono soddisfatto del lavoro compiuto dai ragazzi e dall’entusiasmo che non hanno perso nel campionato nonostante il numero consistente dei giocatori che hanno partecipato in tutte le gare (18/20). – ha commentato il miste – Ringrazio quindi tutti, ragazzi, genitori i miei collaboratori e tutto lo staff Aurora che ci ha permesso di lavorare con serenità”.