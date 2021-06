GALBIATE – All’ostello Parco Monte Barro di Galbiate il X Congresso Provinciale Auser, dal titolo “Tra presente e futuro, per una rinnovata visione sociale”.

Confermato all’unanimità Claudio Dossi presidente di Auser provinciale. Eletto il nuovo direttivo, che sarà composto da Mario Cagliani, Giuseppina Cogliardi, Emilio Curti, Claudio Dossi, Adelina Faggi, Maria Luisa Fantoni, Giovanni Gargantini, Fabio Gerosa, Carla Magni, Elisa Camilla Mapelli, Grazia Mareghello, Giorgio Mazzoleni, Giorgio Munari, Alessandro Perego, Luciano Redaelli e Maddalena Taschetti. Il congresso ha ospitato gli interventi dei presidenti delle associazioni locali di Auser sul territorio della provincia di Lecco. Le conclusioni sono state affidate a Lella Brambilla, presidente regionale di Auser.

“I nostri volontari, capaci di spendere 90.000 ore per gli altri nel 2020, sono una ricchezza inestimabile – ha spiegato Claudio Dossi nella sua relazione – la società cambia e a noi tocca reinterpretare i nuovi bisogni, reinventarci per non regredire. Serve una visione di processo per affrontare con efficacia le sfide che ci attendono nell’immediato futuro. Tra queste, promuovere la mobilità green e la sostenibilità, favorire il buon vicinato e il senso di comunità, migliorare dell’assistenza domiciliare e la custodia sociale collettiva, sostenere il trasporto sociale e la telefonia sociale, valorizzare il progetto di Laorca Lab, aumentare le iniziative in coprogettazione, promuovere l’alfabetizzazione informatica degli anziani perché nessuno rimanga indietro”.

Tante le autorità che hanno voluto portare il proprio saluto e ringraziamento ai volontari per il loro infaticabile lavoro, con interventi nel merito e non di circostanza, riconoscendo Auser come interlocutore valido all’interno del modello Lecco.