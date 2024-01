AUSER FILO D’ARGENTO, I DATI DEL 2023: 150MILA KM PERCORSI

LECCO – Auser Filo d’Argento di Lecco traccia un bilancio delle attività svolte nel 2023 grazie al preziosissimo impegno dei tanti volontari che offrono il loro contributo in favore delle persone anziane e fragili. Lo scorso ottobre l’associazione ha celebrato i 32 anni di fondazione e di presenza attiva sul territorio della città di Lecco.

Nell’anno appena trascorso, l’attività dei 31 volontari ha consentito a 593 persone di usufruire dei servizi di accompagnamento. I viaggi sono stati in totale ben 6.574, effettuati con l’utilizzo delle auto dell’Associazione che hanno percorso un totale di 146.630 km.

“Vogliamo esprimere un grazie a tutte le persone che ci sostengono con le loro donazioni e ai nostri volontari che in modo così generoso offrono il loro tempo per le persone anziane di Lecco – afferma Giorgio Mazzoleni, presidente di Auser Filo d’Argento di Lecco -. È un tempo che non basta mai perché i bisogni crescono e le richieste aumentano. Sarebbe davvero bello che nel 2024 vedessimo aumentare il numero dei volontari”.

Diventare volontari di Auser Filo d’Argento è semplice. “Occorre solo avere la patente e la disponibilità di qualche ora durante la settimana – spiega Mazzoleni -. La formazione e gli affiancamenti pratici con i volontari in servizio permetteranno ai nuovi di acquisire in breve tempo quelle conoscenze e abilità che consentono di effettuare i servizi nel migliore dei modi”.

“Basta davvero una piccola parte del proprio tempo – l’appello del presidente di Auser Filo d’Argento di Lecco – per rispondere, insieme a tutte le altre persone che ci danno una mano, ai bisogni delle persone anziani e fragili. La nostra sede è in Corso Monte Santo 12, a Lecco. Vi aspetto, al mattino, per farvi toccare con mano cosa significhi essere volontari”.

L’associazione ricorda anche che è possibile devolvere, in sede di dichiarazione fiscale, il proprio 5 per mille ad Auser. Basta indicare il CF di Auser, 97321610582, e mettere una firma nell’apposito riquadro per sostenere l’impegno dell’associazione.