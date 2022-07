Dal comando di Lecco-Bione sono state inviate le squadre SAF sul monte San Martino per il recupero del malcapitato, mentre un’altra squadra dotata di una potente fotoelettrica è stata inviata dalla parte opposta del lago in zona Moregallo per illuminare la zona dove gli specializzati in tecniche speleo alpino fluviali stavano operando, in collaborazione con il Soccorso Alpino.

Gli operatori hanno dovuto effettuare una piccola calata in ferrata per poi portare a valle il disperso. L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa due ore.