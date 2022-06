LECCO – Diverse automobili hanno preso fuoco questo pomeriggio, tra Lecco e Valmadrera, con i Vigili del Fuoco chiamati a un lavoro decisamente impegnativo.

In campo dodici pompieri, a bordo di due autopompe serbatoio e di una autobotte.

La coincidenza di più di un veicolo avvolto dalle fiamme nell’arco di poche ore non passa certo inosservata, tuttavia al momento non vi è alcun sospetto e si tratta, per l’appunto, di coincidenze.