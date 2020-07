LECCO – Approvata dalla Giunta comunale di Lecco la convenzione tra il Comune la società AEVV Impianti srl per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici nel territorio comunale di Lecco. Il progetto prevede l’installazione di 14 colonnine per la ricarica delle vetture elettriche e delle e-bike, per un intervento che non prevede alcuna spesa per il Comune, in quanto interamente a carico della società che al termine della concessione gratuita di 12 anni, eventualmente prorogabili per altri 4, cederà l’intera rete realizzata al Comune di Lecco.

Dieci le colonnine di ricarica per le auto elettriche, con due punti di ricarica per ciascuna colonnina: cinque colonnine fast power, saranno installate in via Parini, via Foscolo, corso Martiri, via Buozzi e via dell’Isola e cinque colonnine normal power posizionate in via alla Chiesa, via Isola Villatico, via Costituzione, Lungolago Cesare Battisti e viale Dante. Quattro saranno le stazioni di ricarica per e-bike, con quattro punti di ricarica ciascuna, posizionate in via Parini, via Sassi, via Donatori di sangue e Lungo Lario Piave.

Tutte le infrastrutture di ricarica saranno alimentate esclusivamente con energia elettrica certificata da fonti rinnovabili, saranno aperte 24 ore su 24 sette giorni su sette e offriranno un servizio che, per il primo mese, sarà gratuito. La convenzione prevede l’inizio dell’attività entro l’autunno, previa realizzazione e attivazione da parte dell’ente distributore dell’energia elettrica di quanto di competenza. Dal mese successivo al primo sarà possibile effettuare i pagamenti tramite un’apposita tessera oppure attraverso un applicativo per il pagamento tramite smartphone.

AEVV Impianti fa parte della business unit Energia e Tecnologie smart del gruppo Acsm Agam. “Stiamo investendo nella rete delle colonnine di ricarica per auto e biciclette elettriche in modo rilevante – aggiunge il BU leader Giovanni Chighine – con l’intento di portare valore e sviluppo sostenibile a beneficio del territorio”.