LECCO – Il Rally Aci Lecco 2021 non sarà disputato. Come riferisce il sito specializzato Rally Italia, la gara era stata programmata per il prossimo 18 luglio, ma sulla pagina ufficiale di Aci Sport è apparsa la notizia e “alla voce Rally Aci Lecco compare un perentorio annullato”.

Nella foto, dall’archivio della gara, l’arrivo dell’edizione 2017 del Rally lecchese.