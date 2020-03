LECCO – La Lombardia è stata, anche nel 2019, la regione dove si è speso di più per il gioco d’azzardo: in totale oltre 3,2 miliardi di euro, in lieve contrazione rispetto all’anno precedente. A Lecco città il totale di spesa fisica che tiene conto di tutti i tipi di gioco – dalle Awp a Winforlife – è stata di quasi 20 milioni di euro (19.614.127,03 di euro per la precisione), mentre in tutta la nostra provincia si è speso complessivamente: 96,7 milioni, dato che fa registrare un aumento del 6% rispetto al 2018.

La provincia di Lecco, in ogni caso, è penultima nella classifica regionale per la spesa, seguita solo da Sondrio (67,5 milioni). I vicini comaschi sono sesti con una spesa di 240,4 milioni di euro. In testa Milano (1,1 miliardi, con un aumento del 10%), a seguire Brescia con 450,8 milioni, Bergamo con 392,4 milioni, Varese con 291,5 milioni e Monza e Brianza con 291,3 milioni. Dietro Como, troviamo Pavia (189,98 milioni), Lodi (poco più di 129milioni), Mantova (117,6 milioni) e Cremona con 101,2 milioni di euro, unica provincia lombarda a subire un calo della spesa del -4%.

Per quanto riguarda le vincite a Lecco città la cifra è di 62,999 milioni e in tutta la provincia poco più di 283 milioni. Complessivamente in Lombardia si è vinto per 11,2 miliardi di euro.

Qui la tabella con i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli divisa per regione, provincia, comune e tipologia di gioco.