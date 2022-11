NOVI LIGURE (AL) – Fine settimana proficuo per il badminton bluceleste che in Piemonte ha giocato il 2° Torneo Challenge di Novi Ligure. Vittorie e ottimi piazzamenti, continua la striscia positiva di risultati.

La fase a gironi del sabato ha visto passare il turno Edvidio Milani e Denis Passador per la categoria Master e Andrea Saverio nella categoria U17. È nella giornata di domenica che i lecchesi hanno affrontato le ultime fatiche. Nel singolare Master 55 raggiungono entrambi la finale Denis Passador e Edvidio Milani battendo nel tabellone ad eliminazione diretta rispettivamente Ferdinando Volpi (21-8 21-18) e Dario Bisioli (21-19 21-19). La finale tra i portacolori lariani vede vincitore Denis Passador con il punteggio di 21-13 21-15. Gradino più alto del podio anche nel DM dei due atleti che battono Alessandro Bizzotto (15Zero BC) in coppia con Ferdinando Volpi (ASD Bresci +) 21-15 18-21 21-10. Purtroppo Paolo Poletti, pur con ottime prestazioni, non raggiunge il tabellone ad eliminazione diretta nel singolare M55 ne nel DM55 causa infortunio del compagno. Edvidio Milani iscritto anche nella categoria doppio misto M55 raggiunge il terzo gradino del podio con Sabine Doering (15 Zero BC).

Nella categoria U17 l’atleta di punta del badminton Lecco Andrea Saverio vince due medaglie d’argento, una nel singolare maschile e l’altra in coppia con Adriana Atash Faraz (New Sport BC) nel doppio misto.

“Dobbiamo restare umili e concentrati – spiega il direttore tecnico Alessandro Redaelli -, c’è ancora tantissimo

lavoro da fare anche se abbiamo conseguito alcuni buoni risultati. Il prossimo weekend avremo un utilissimo test di alto livello con i Campionati Italiani Assoluti 2022”.