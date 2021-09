NOVI LIGURE – Novi non è famosa solamente per il buon cioccolato, con l’Asd Novi Badminton è ormai entrata nel panorama sportivo a livello nazionale sia per i suoi atleti che per l’efficiente organizzazione di tornei e manifestazioni sportive che hanno come punta di diamante il Gran Prix, giunto quest’anno alla 10^ edizione. Quasi 200 atleti da tutta Italia hanno partecipato all’evento, tra i quali numerosi lecchesi tesserati per il Badminton & Croquet Club Lecco, molti dei quali arrivando sul podio e meritandosi, oltre alle medaglie, il premio del cioccolato.

Il Gran Prix si è svolto in due giornate: il sabato con le categorie junior e senior, la domenica con senior e Master (Over 35). Andrea Saverio categorie Under 17 nel singolo ha prima battuto Matteo Lancellotti (ASD Genova) 21-11; 21-12 per poi si è fermato contro il forte atleta modenese Massimo Grotti perdendo 21-6; 21-1 e compromettendo l’accesso alla semifinale. Nel doppio maschile si è cimentato nella categoria senior in coppia con Luca Zanchin (Pol. 2B Brivio) ed hanno affrontato i torinesi Di Forti e Nobile (Space Badminton) perdendo al primo turno 16-21; 14-21. Nel doppio misto infine, in coppia con Sara Vianelli (Nova Milanese) hanno purtroppo perso subito la prima partita ad eliminazione diretta contro Fava-Kleinrubatscher per 21-11; 21-15. Buona esperienza per Andrea Saverio che ha dimostrato ampi margini di miglioramento.

Paolo Milani nella categoria Senior, si è cimentato in tutte e tre le discipline senza purtroppo riuscire a superare il primo turno. Nel singolo ha affrontato Motta (Novi) perdendo 21-11; 21-14, nel doppio in coppia con Filippo Avidano (Acqui) sono stati sconfitti dalla coppia torinese DiForte-Nobile per 21-13; 17-21; 9-21 e nel misto con Karin Dissertori (Uberetsch-Bozen) hanno lasciato il passo a De Pasquale-Pellegrini (Alba-Tigullio) per 16-21; 13-21.

Nella categoria femminile Amanda Bandiola si è schierata nei doppio misto in coppia con il proprio coach Alessandro Redaelli (BCCLecco) vincendo il primo incontro agevolmente 21-7 21-10 contro Maiullari-Della Rocchetta (Modena), per poi arrendersi alla coppia bresciana Volpi-Passeri 21-12; 21-13. Nel doppio femminile la nostra portacolori in coppia con Anizette Cables (Modena) non è riuscita a passare il primo turno, sconfitta dalla coppia testa di serie n. 1 Linda Bernasconi (Lario) e Anna-Sophie De March (Malles) con il netto punteggio di 21-6; 21-7.

Il nuovo atleta del B&CC Lecco, Ortiz Cabrera Frangel, originario di Santo Domingo, categoria under 19, nel doppio maschile in coppia con il lariano Liam Pellizzari ha perso al primo turno contro Scafuri-Volpi e nel singolo contro Thomas Bianchi (Genova) in una partita molto combattuta 21-16; 19-21; 21-23.

L’allenatore del B&CC Lecco Alessandro Redaelli, oltre al Doppio Misto, ha giocato il Doppio Maschile con il nuovo tesserato Francesco Tomasello (ex Gandhi, Besana B.za) pur giocando ad altissimo livello sono stati battuti da Pellegrini-Suardi (Tigullio-Voghera) per 10-21; 19-21.

La domenica è stata dedicata alla categoria Master con la presenza di Gaia Frigerio (al rientro agonistico dopo oltre una decina di anni), Piera Tocchetti e Edvidio Milani. Nel misto la coppia Tocchetti – Milani non ha rivali al loro livello e vince la categoria. Tocchetti in coppia con Frigerio al suo primo torneo Master sale sul secondo gradino del podio. Gaia Frigerio nel misto in coppia con Paolo Poletti (Lario) ha purtroppo perso la prima partita uscendo subito dalla gara.

Edvidio Milani nel doppio maschile ha raggiunto la terza piazza con Denis Passador (Gandhi). Nel singolare Milani si è qualificato quinto, Gaia Frigerio terza e Piera Tocchetti prima.

Due ori, un argento e due bronzi il bottino di medaglie vinte dai giocatori lecchesi nella trasferta piemontese.

Nella foto i medagliati del Gran Prix di Novi Ligure: Edvidio Milani, Piera Tocchetti, Gaia Frigerio.