LECCO – Dal 1° settembre riparte il badminton. Il Badminton & Croquet Club Lecco, con la collaborazione del Comune di Lecco nell’ambito del progetto “Voglia di Sport”, organizza un corso di miniton rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni, presso la palestra del liceo classico Manzoni – scuola media Tommaso Grossi di via Ghislanzoni, con ingresso da viale Dante. Il Corso si svolgerà da mercoledì 1 a sabato 4 settembre dalle 17 alle 20.

Il Miniton rientra in un progetto più vasto proposto in tutto il mondo dalla Badminton World Federation (176 Paesi aderenti in tutti i continenti) con il nome di “Shuttle Time” ed aiuta i ragazzi ad arricchire il loro bagaglio motorio scoprendo ulteriormente il loro corpo e lo spazio attorno ad esso attraverso il gioco sicuro, il divertimento, il movimento e le regole. Il corso sarà guidato da allenatori qualificati F.I.Ba. e Trainer Shuttle Time. Il club di Lecco vuole così far conoscere anche ai più piccoli il mondo del badminton, per far crescere i campioni del futuro.

L’allenamento per i tesserati invece rimane fissato negli stessi giorni ed agli orari degli ultimi anni: il lunedì dalle 20 alle 22, il mercoledì ed il venerdì dalle 18:30 alle 20:30. Allenatori qualificati F.I.Ba. faranno in modo che tutti gli appassionati possano soprattutto divertirsi, ma anche migliorare le proprie capacità tecniche ed agonistiche. Tutti sono benvenuti nel Badminton & Croquet Club Lecco: giovani e meno giovani di tutte le età, senza distinzione di sesso, orientamento religioso o altro.

Per contattare l’associazione e iscriversi al miniton o per partecipare a degli allenamenti di prova gratuiti basta contattare questi numeri: Giorgio Rusconi (Presidente) 333 455 4515, Alessandro Redaelli (Direttore Tecnico) 334 876 4074 e Edvidio Milani (Vice Presidente) 331 570 7010.