PADOVA – Fine settimana in Veneto per i blucelesti del Badminton & Croquet Club Lecco. Al 1° Grand Prix Città di Padova si mette in evidenza Andrea Saverio (immagine in copertina), che nel SM categoria U19 conquista un ottimo 1° posto. Dai sedicesimi di finale non concede un set agli avversari e in finale contro Bianchi (BC Genova), testa di serie n° 1, riesce a spuntarla con una partita tiratissima e di alto livello con il risultato di 18-21 21-19 21-19.

Sul podio anche Edvidio Milani nella categoria Master dove nel DM35 conquista l’argento in coppia con Bisioli (GSA Chiari) e nel SM55 il 3° gradino del podio.

Nel SM Senior, Federico Lazzarini e Paolo Milani si fermano ai quarti di finale rispettivamente contro Suardi (Acqui Badminton) 14-21 21-23 e Manfrinetti (Acqui Badminton) 13-21 17-21. DM Senior con Lazzarini/Saverio ai quarti contro Stan (Novi)/Galati (SSV Bozen) 9-21 18-21. SF Senior con Amanda Bandiola agli ottavi contro Pellizzari (Lario BC) 19-21 15-21. DX Senior Alessandro Redaelli/Amanda Bandiola ai quarti contro Pellizzari/Pellizzari (Lario BC) 19-21 10-21.

Il vice presidente Edvidio Milani: “I Grand Prix sono tornei di ottimo livello. Mi complimento con tutti gli atleti e in particolare con il più giovane, Andrea, che con costanza e impegno negli allenamenti ha raggiunto questo ottimo obiettivo. Un grande plauso va anche al nostro direttore tecnico Alessandro Redaelli che guida i nostri atleti con grande professionalità.”