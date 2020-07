LECCO – Tredici 100 alla maturità dell’Istituto Badoni di Lecco, due dei quali con lode. Un primato quello della scuola superiore lecchese difficile da ripetere, e che fa ben superare le difficoltà dei mesi di lockdown e lezioni a distanza.

I protagonisti sono Elena Catanzaro, Giada Comini, Luca Donati, Giacomo Fioretta, Lorenzo Gilardoni, Alessio Mainetti, Matthias Mariotti, Martina Piccamiglio, Laura Pomoni, Raul Radu e Francesco Sangalli. Alessio Bolis e Francesco Giglio i due studenti che hanno raggiunto l’eccellenza.

Il 21 febbraio la didattica è stata sospesa, per riprendere poi esclusivamente dagli schermi dei pc di ognuno ma tra i maturandi chi si è dimostrato responsabile è stato premiato, non solo dall’esame che per motivi di forza maggiore è stato facilitato e ridimensionato alla sola prova orale per la quale però ci si doveva preparare in tutte le materie.