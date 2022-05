LECCO – Quest’anno scolastico si è rivelato particolarmente proficuo per gli studenti dell’Istituto Badoni di Lecco, infatti per loro si dovrebbe parlare di vittorie, perché si sono particolarmente distinti in tutte le manifestazioni alle quali hanno partecipato.

Le fasi d’Istituto, gara di corsa campestre in novembre, di tennis-tavolo in dicembre, di badminton e di nuoto in febbraio, di atletica leggera in aprile, hanno visto la partecipazione complessiva di circa 500 alunni, una presenza considerevole.

Particolarmente cospicuo è stato il bottino dei podi conquistati nelle fasi provinciali e regionali dei Campionati Studenteschi. Le gare con le rappresentative degli altri istituti superiori della provincia di Lecco hanno permesso ai “Badoniani” di classificarsi Primi nella Categoria Allievi (classi 1ª, 2ª e 3ª), nel Tennis-Tavolo, nell’Atletica Leggera e nel Badminton, prestazione, quest’ultima, per la quale si sono aggiudicati il secondo posto a livello regionale, mancando di un soffio la qualificazione alla fase nazionale.

Mercoledì 18 maggio la squadra “Allievi” di Atletica leggera, accompagnata dalla prof.ssa Giuditta Telera, si presenterà a Brescia presso il Centro Sportivo Sanpaolino Impianto di atletica leggera Gabre Gabric, per la Fase Regionale, dove proverà a conquistare la qualificazione alla fase nazionale.

Anche le Allieve si sono ben distinte, ottenendo il primo posto nel Tennis-Tavolo, il terzo nel Badminton e nell’Atletica Leggera. I grandi della Categoria Juniores maschile e femminile (classi 4ª e 5ª) non hanno voluto essere da meno, vincendo la fase provinciale di Atletica con ottime prestazioni individuali e un tempo pregevole nella staffetta 4×100 maschile; peccato che la fase regionale non era prevista.

La coordinatrice del dipartimento di scienze motorie Giuditta Telera, commenta così i risultati fin qui conseguiti: “Innanzitutto voglio fare i complimenti a tutti coloro che hanno partecipato alle varie fasi dei campionati, soprattutto a quelle d’istituto, che ci hanno permesso di presentare, in tutte le occasioni, una selezione di alunni molto competitivi. Durante le ore curricolari offriamo l’opportunità a tutti di cimentarsi nelle specialità a cui l’istituto partecipa a livello provinciale e questo è il momento più importante in quanto ogni ragazzo può mettersi in gioco e testare le proprie capacità. Il nostro ruolo non è quello di allenare, ma di educare tutti ad una partecipazione attiva, sfruttando al massimo le potenzialità di ciascuno”.

“Dobbiamo inoltre annotare la partecipazione di un numero elevato di alunne, una presenza importante che sottolinea la scelta dell’Istituto di valorizzare l’offerta formativa rivolgendosi al mondo femminile solitamente e ingiustamente timoroso nella scelta delle scuole ad indirizzo tecnico. Sottolineo il successo registrato tra gli alunni dei tornei pomeridiani di calcio, pallavolo e pallacanestro, che hanno consentito una maggior socializzazione tra gli alunni stessi. Infine voglio rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i colleghi che hanno permesso ai loro alunni di partecipare agli avvenimenti programmati al mattino, consapevoli del fatto che le attività sportive contribuiscono alla formazione complessiva della persona per affrontare le problematiche esistenti nel mondo esterno alla scuola”.