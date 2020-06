LECCO – Non tutte balneabili le spiagge del Lario orientale, così comunica l’agenzia di tutela della salute “in base agli esiti analitici dei campionamenti effettuati l’8 giugno 2020“. Fa eccezione infatti, oltre alla spiaggia della Malpensata di Lecco da tempo non accessibile per motivi di sicurezza, il Lido di Puncia a Bellano per presenza di Escherichia coli e Enterococchi in valori maggiori al consentito.