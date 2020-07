LECCO – Solo la spiaggia di Ona ad Annone è risultata non balneabile a seguito dei campionamenti del 20 e 21 luglio dell’Ats Brianza.

Via libera invece per tutti gli altri lidi del Lario orientale. Fa eccezione, da tempo, la spiaggia della Malpensata di Lecco, non accessibile per motivi di sicurezza e non legati alla qualità dell’acqua.

Inoltre, data l’estrema variabilità del fenomeno della fioritura algale (cianobatteri), “in relazione alle condizioni climatiche ed atmosferiche, si ribadisce che in presenza di acque torbide, schiume o mucillaggini, o con colorazioni anomale è sconsigliato immergersi“.