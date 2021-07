LECCO – Tutte balneabili le spiagge del ramo orientale del Lario. Lo conferma con una nota l’Ats Brianza dopo aver analizzato i campionamenti del 4 e 5 luglio. Resta vietata – non per motivi sanitari – la spiaggia della Malpensata nel territorio comunale di Lecco.

Per quanto riguarda i laghi di Annone e Pusiano invece c’è il via libera per le spiagge di Darsena Brera e Punta del Corno mentre non è idonea alla balneazione la spiaggia di Ona ad Annone Brianza.

Data l’estrema variabilità del fenomeno della fioritura algale (cianobatteri), Ats precisa sempre che “in relazione alle condizioni climatiche ed atmosferiche, si ribadisce che in presenza di acque torbide, schiume o mucillaggini, o con colorazioni anomale è sconsigliato immergersi”. È comunque buona norma, a tutela della salute, evitare di ingerire acqua durante il contatto con acque di balneazione, fare la doccia appena usciti dall’acqua provvedendo ad asciugare completamente tutto il corpo con particolare riguardo alla testa e sostituire il costume dopo il bagno.