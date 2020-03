LECCO – Una giornata con le bandiere a mezz’asta martedì 31 marzo e un minuto di silenzio allo scattare delle 12, con i sindaci in fascia tricolore davanti al Municipio o al monumento ai Caduti e la cittadinanza partecipe dalle proprie abitazioni.

Il presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli e il sindaco di Lecco Virginio Brivio hanno inviato una lettera a tutti i colleghi del territorio lecchese chiedendo di aderire a questo gesto simbolico.

“Un’iniziativa che nasce dalla sollecitazione di alcuni sindaci e che la Provincia e il Comune di Lecco hanno accettato pienamente per esprimere il lutto di tutto il territorio, per onorare tutti i defunti a causa dell’epidemia e per essere vicini ai loro cari, privati della possibilità di salutarli e di dare loro degna sepoltura. Nell’invitare i sindaci ad aderire a questo momento di raccoglimento, cogliamo l’occasione per ringraziarli tutti per il lavoro che stanno facendo in questa situazione così drammatica”.