ORNAGO (MI) – Prima gara ufficiale per la rinnovata Lecco Basket Women che sabato ha fatto visita alle milanesi del Nino Ronco Ornago, compagine che parteciperà al campionato di Promozione. La squadra di coach Canali, che ha fatto ruotare tutte le giocatrici a disposizione tranne le assenti Chitelotti, Rota e Ciceri, ha prevalso per 64-32 (parziali: 10-14, 20-33, 29-52), mettendo in campo una grande voglia e determinazione di far bene in vista dell’inizio del torneo di Serie C.

L’unica nota stonata della gara è stato l’infortunio alla caviglia rimediato da Scola nel corso del terzo periodo. Le sue condizioni verranno valutate nel corso dei prossimi giorni.

Ecco le dichiarazioni della coach bluceleste al termine della partita: “È stata una prima sgambata utilissima per iniziare a riprendere confidenza col campo dopo due settimane con tanto lavoro fisico. Non possiamo giudicare gli aspetti tecnici, siamo ancora troppo indietro di preparazione, ma sono contenta dello spirito e dell’atteggiamento. Stiamo bene insieme e ci spendiamo con energia e voglia di fare e dare, per ora questo basta. Settimana dopo settimana cercheremo di aggiungere un mattoncino in più nel nostro percorso di costruzione, siamo fiduciosi e leggeri. Ora sarà importante valutare le condizioni di Scola, che ha subito una distorsione alla caviglia, speriamo non debba rimanere troppo lontana dal parquet”. Domenica prossima altra amichevole in trasferta. La LBW sarà di scena a Legnano per affrontare l’Aba Basket che milita in Serie C (inizio alle 18).

In settimana la Fip ha ufficializzato i gironi della Serie C femminile che vede iscritte ben 32 squadre. Saranno suddivise in 4 gironi da 8 squadre con la formula che verrà stabilita nei prossimi giorni. Al termine del campionato ci sarà una sola promozione in serie B. La LBW è stata inserita nel girone C insieme a Como, Cantù, Basket Nibionno, Villaguardia, Vertemate, Garbagnate e Sant’Ambrogio Mariano.

Ecco il tabellino della gara delle lecchesi:

Bassani 5, Aondio 5, Capaldo 4, Galli 5, Fumagalli 4, Scola 3, Donghi, Davide 8, Oggioni 2, Oddo 11, Ratti, Fumeo 2, Cincotto 3, Capellini 12.

All.: Canali.