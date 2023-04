MILANO – Successo convincente in trasferta per la Lecco Basket Women che torna da Milano con un referto rosa che fa tornare il sorriso e il buon umore al gruppo.

La squadra di Canali ha travolto la Futura Milano giocando una buona pallacanestro che le ha permesso di allungare nel punteggio con il passare dei minuti dopo un inizio stentato. Polveri bagnate nei primi minuti per le blucelesti e Futura si costruisce l’unico vantaggio con il 4-1 del 5′. Dopo il time out, le blucelesti si sbloccano in attacco con la tripla di Scola e i canestri di Capaldo e Aondio che valgono il 5-13 del 10′.

L’inerzia del match è nelle mani della squadra di Canali che sfrutta la vena offensiva di Aondio per doppiare le avversarie sul 11-22 del 15′. Lecco corre e crea buone scelte di tiro contro una Futura incapace di trovare le contromisure. Si va al riposo sul 17-27. Nella seconda parte di gara con cambia il copione con le ospiti che incrementano il divario grazie alla serie di canestri da 3 di Chitelotti che infila un 3/3 che vale il 23-42 del 25′ che in pratica chiude la contesa. Non c’è più partita in campo, troppo netto il divario tra le due squadre con la LBW che trova il massimo vantaggio sul +25 (32-57) con la solita Aondio che alla fine chiuderà con 19 punti. Bene anche Chitelotti (12) impalcabile dalla distanza come la stessa Aondio.

Due punti che fanno morale in vista della fine del campionato. Ora le blucelesti osserveranno un turno di riposo in attesa di tornare in campo venerdì 12 maggio alle 21.30 sul campo della Cremonese Basket, per disputare l’ultima giornata del campionato.

Al termine della gara con Futura ecco le parole di coach Valentina Canali, apparsa visibilmente soddisfatta: “Stasera possiamo dire di esserci divertiti, la partita è stata giocata in modo brillante, con buon ritmo e personalità da parte di tutte le ragazze. A parte i primi minuti con le polveri bagnatissime, quando ci siamo sbloccate abbiamo saputo coinvolgerci e trovare buone soluzioni, in particolare dalla lunga distanza, grazie a una circolazione di palla efficace. Anche in difesa abbiamo avuto una bella attitudine, ma più di tutto mi è piaciuto lo spirito e la voglia di fare”.

Futura Milano-LBW Lecco 45-65

(5-13, 17-27, 28-46)

Futura Milano: Bresciani, Martini 5, B. Rotelli 4, Ricciardello 4, Scuto 3, Gazzoni 5, Dagna 8, Meroi 7, Stella 3, Migliorati 4, E. Rotelli 2.

All.: Maffi

LBW: Aondio 19, Chitelotti 12, Capaldo 6, Scola 9, Donghi 2, Oddo 5, Benzoni, Rota, Ciceri 2, Fumeo 1, Mandonico 9.

All.: Canali.