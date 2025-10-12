BASKET DONNE, LE LBW SI CONFERMANO: BRONI PIEGATA 65-38

BRONI (PV) – Seconda vittoria consecutiva per la D’Avino Consulting LBW che passa agevolmente sul campo della Broni Academy. Gara senza storia quella disputata al Palaverde con le lecchesi padrone del campo sin dalle prime battute contro una compagine giovane con grandi margini di crescita.

–

Dopo il 9-13 del primo parziale, le ospiti piazzano il break decisivo con i guizzi sotto le plance di Oggioni (9 punti nel quarto) e la tripla di Sara Galli che valgono il +16 (13-29). Ampio il divario tecnico tra le due squadre con le pavesi che provano a restare aggrappate ma chiudono all’intervallo sotto di 20 punti (16-36).

Nel secondo tempo non cambia il copione con Lecco che varia i quintetti in campo e allunga ulteriormente trovando il +28 (21-49). Garbage time nell’ultimo parziale che vede Broni perdere per infortunio Pasquino e la D’Avino Consulting controllare senza problemi il vantaggio e chiudere la gara sul +27. Domenica prossima alle ore 18 si tornerà a giocare a giocare tra le mura amiche. Tradate si presenterà a Malgrate forte delle due vittorie conquistare e darà del filo da torcere alle blucelesti.

Il commento a fine gara di coach Valentina Canali: “Sono contenta dell’approccio alla partita, molto serio e disciplinato. Nel primo periodo siamo state un po’ più contratte e abbiamo faticato a sbloccarci offensivamente, ma nel corso dei minuti siamo cresciute di livello trovando buone collaborazioni e soluzioni efficaci, pur con percentuali realizzative modeste. Nel corso della gara abbiamo provato quintetti e soluzioni difensive diverse, trovando sempre buoni spunti e contributi da parte di tutte. Siamo ancora in cerca dei giusti equilibri com’è normale che sia, ma sono contenta di quanto ho visto in campo. Spendo una parola su Broni, la squadra è estremamente giovane ma sono ragazze energiche e coraggiose, faccio loro i complimenti, sono sicura che cresceranno molto nel corso della stagione”.

Broni Academy-D’Avino Consulting LBW 38-65

(9-13, 16-36, 21-49)

Broni Academy: Pasquino 2, Scardaci 3, Grossi 9, A. Melucci 6, Zabrianu 4, Colmi 5, Bianchini 2, Tafa 3, Catenacci, G. Melucci, Torlaschi 4, Mambretti.

All.: Cremaschi.

D’Avino Consulting LBW Lecco: Bassani 8, V.Aondio 6, M.Aondio 3, Capaldo, G.Galli 6, Scola 7, Oggioni 11, Oddo 8, Rota 10, S.Galli 5, Fumeo 1, Levi ne.

All.: Canali.