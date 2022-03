MELZO (MI) – Inizia con una sconfitta di misura sul campo della capolista Melzo, il cammino della Lecco Basket Women nella fase di classificazione del torneo di serie C girone Verde. La squadra di Canali priva di Capaldo e Nava gioca alla pari per oltre 30′ al cospetto delle milanesi, ma poi nei minuti finali non trova più la via del canestro ed è costretta a cedere i due punti alla squadra di casa.

Al di là del risultato si è trattata di una prova confortante del quintetto lecchese, che ha mostrato solidità e determinazione contro un’avversario che nella prima fase, ha raccolto solo una sconfitta. La notizia positiva per le blucelesti è stato senza dubbio l’esordio di Elisa “Pina” Colombo tornata dopo quasi tre anni di assenza dai campi per infortunio. Un arma in più per la squadra di coach Canali che non i recuperi di Capaldo e Nava, potrà dire la sua nel corso della seconda fase. Torniamo alla partita. Partono meglio le ospiti che al 6′ allungano sul 2-8 con una tripla di Greppi.

Melzo sbaglia molto da fuori ma a cavallo tra il primo e secondo periodo trova il vantaggio grazie ai canestri di Lattuada e Bonetti che firmano il 20-16 del 17′. Si segna poco, complici le difese attente e all’intervallo regna l’equilibrio sul 24-24. Alla ripresa le lecchesi appaiono più determinate grazie anche alla difesa a zona che provoca un mini allungo sul 29-32, ma alcune disattenzioni portano a contropiedi che portano Melzo a chiudere il terzo periodo avanti per 36-35. Si arriva così nel quarto decisivo con le squadre a stretto contatto. Le milanesi provano a scappare con i guizzi di Rossi, mentre dall’altra parte è Mandonico a rispondere con il 41-39. La svolta arriva negli ultimi 5′ di partita dove Lecco non riesce più a segnare se non dalla lunetta, mentre Melzo appare più efficace con il 47-40 del 38′. Coach Canali prova a scuotere la squadra chiamando due time out, ma non ottiene le risposte dalle giocatrici e la gara si conclude con il successo della capolista.

Il commento di coach Canali a fine gara: “Abbiamo giocato alla pari per 30′ abbondanti contro la prima senza Capaldo e Nava. Possiamo solo trarre fiducia e motivazioni da questa partita. Certo, durante la partita abbiamo commesso errori in particolare in attacco, con spaziature spesso sbagliate che non ci hanno permesso di allargare il campo e trovare quei tiri da fuori che ci avrebbero dato fiducia. Alle ragazze avevo chiesto una solidità difensiva e l’abbiamo avuta. Purtroppo dagli errori in attacco sono nati tre contropiedi subiti di troppo nel quarto periodo che ci hanno affossato. Nonostante questo, siamo usciti a testa alta dal confronto con la prima della classe in trasferta”.

Basket Melzo-Lecco Basket Women 48-41

(parziali 9-10, 24-24, 36-35)



Basket Melzo: Lattuada 9, Gervasoni 1, Carrara 1, Rossi 6, I.Ceresoli 5, Motta 2, Bonetti 11, Gastoldi 10, Acquati 2, Mutti, S.Ceresoli 1, Mudali. All.: Pacchetti.

Lecco Basket Women: Chitelotti, Scola 2, Pozzi 6, Romanò, Colombo 4, Davide 10, Oddo 4, Greppi 6, Benzoni 2, Rota, Mandonico 7. All.: Canali.

Arbitro: Ruggiero di Pozzo d’Adda.