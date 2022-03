ANNONE BRIANZA – Seconda vittoria consecutiva nella fase classificazione per la Lecco Basket Women che mantiene l’imbattibilità casalinga superando con autorità il Basket Robbiano.

Grande prestazione di squadra per il quintetto di Canali contro un avversario di spessore che ha chiuso la prima fase al secondo posto. Solidità difensiva e molta intensità in attacco hanno permesso di portare a casa i due punti che consolidano il quinto posto in graduatoria. Le ospiti trovano l’unico vantaggio all’inizio con il 6-2 del 3′, poi in campo si scatenano le lecchesi che firmano il break di 9-0 con la tripla di Oddo per l’11-6 del 7′ e dilagano chiudendo il parziale sul 18-11 con Robbiano che sbaglia molto anche dalla lunetta (2/10).

Il copione non cambia anche nella ripresa con la difesa a fare la voce grossa che lascia solo 8 punti alle ospiti. In attacco ci pensano Nava e Capaldo ben supportate da Oddo a scavare il solco che all’intervallo segna il +16 (35-19). Ci si aspetta la reazione d’orgoglio di Robbiano che arriva nel terzo periodo con un break iniziale di 8-2 con le lecchesi che accusano un passaggio a vuoto. La gara resta comunque in controllo con Capaldo che segna punti pesanti per tenere lontane le avversarie che al 30′ arrivano al -9 sul 43-34. Ultimo quarto che si presenta avvincente. Lecco però dimostra di essere in palla grazie alla qualità di Mandonico e alla tripla di Oddo che riporta al +10 (48-38). La squadra mantiene i nervi saldi e conserva un buon margine di vantaggio utile per conquistare due punti pesanti. Per le ospiti pesa nella sconfitta anche un modesto 12/26 ai tiri liberi.

Euforia per coach Valentina Canali che elogia il gruppo: “Le ragazze hanno disputato una partita maiuscola. La prestazione difensiva è stata molto solida, con buona applicazione delle richieste tattiche, grande intensità e agonismo. In attacco abbiamo giocato una bella partita, con iniziative individuali pregevoli e ottima circolazione di palla. Abbiamo trovato una valida soluzione tattica giocando a lungo con 4 esterne, e questo ci ha permesso di essere più aggressive e dinamiche. Abbiamo avuto un solo passaggio a vuoto nel terzo periodo, dove non siamo riuscite a segnare per diversi minuti, ma la squadra è stata brava a non disunirsi e rimanere con la testa sul pezzo”.

Domenica prossima la Lecco Basket Women tornerà a giocare in trasferta alle 18 sul campo dell’Aba Legnano.